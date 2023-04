Napoli, Spalletti chiama i tifosi: il Maradona pronto per il Milan (Di venerdì 14 aprile 2023) Napoli si prepara al ritorno di Champions League contro il Milan: Spalletti, come riportato da Tuttosport, ha chiamato a rapporto i tifosi Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 aprile 2023)si prepara al ritorno di Champions League contro il, come riportato da Tuttosport, hato a rapporto i

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo inc… - DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - GTNLN78 : RT @sscnapoli: ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo incomprensib… - PupiaTv : Il Napoli ritrova Osimhen, sarà in panchina col Verona. Spalletti chiama alla carica i tifosi… -