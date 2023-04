Napoli, si ritorna al Maradona: Hellas Verona e Milan crocevia determinanti (Di venerdì 14 aprile 2023) Nonostante un campionato indescrivibile in virtù del consolidato primo posto occupato, è bastata al Napoli la battuta d’arresto contro il Milan per sgretolare le certezze che avevano accompagnato finora i ragazzi di Spalletti. Il ko di misura di San Siro ha lanciato un campanello d’allarme per il prosieguo della stagione partenopea, ma ora gli azzurri possono tornare a sfruttare lo stadio Maradona sia per il prossimo scontro di Serie A con l’Hellas Verona che per il ritorno coi rossoneri. Stadio Diego Armando Maradona, Napoli @livephotosport Napoli, la spinta del Maradona con Hellas Verona e Milan Malgrado gli spiacevoli episodi accaduti sugli spalti durante il poker subito ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 14 aprile 2023) Nonostante un campionato indescrivibile in virtù del consolidato primo posto occupato, è bastata alla battuta d’arresto contro ilper sgretolare le certezze che avevano accompagnato finora i ragazzi di Spalletti. Il ko di misura di San Siro ha lanciato un campanello d’allarme per il prosieguo della stagione partenopea, ma ora gli azzurri possono tornare a sfruttare lo stadiosia per il prossimo scontro di Serie A con l’che per il ritorno coi rossoneri. Stadio Diego Armando@livephotosport, la spinta delconMalgrado gli spiacevoli episodi accaduti sugli spalti durante il poker subito ...

