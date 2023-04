Napoli | si avvicina la ‘pace’ col tifo | ma intanto De Laurentiis finisce sotto scorta

(Di venerdì 14 aprile 2023) Un momento particolare per il, che è sempre più vicino al terzo scudetto e, nonostante la sconfitta di mercoledì, la possibilità ancora concreta di poter conquistare le semifinali di Champions League. Impazza però la polemica tra una parte delorganizzato ed Aurelio De, per l’aumento dei prezzi dei biglietti per le coppe europee e la possibilità di portare determinati striscioni e bandiere allo stadio Maradona. Sembra però esserci stato un passo concreto tra le due parti, dopo che nel match di campionato con il Milan si visse una situazione particolare, con gli ultras che non incitarono gli azzurri. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss, la radio ufficiale, si è trovato un accordo tra le parti e già dalla prossima partita con il Verona le curve, o quanto meno i già tesserati, torneranno a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NumeroDiez_10 : Si avvicina il rinnovo di Olivier #Giroud. ? A mancare ormai è solo la firma e, secondo @TuttoMercatoWeb, arriverà… - Spazio_Napoli : Arrivano ottime notizie da Castel Volturno: #Osimhen ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte individuale… - aleaoo_ : Non allarmatevi: il napoli recupera oshimen e, con jesus ed elmas titolari al posto degli squalificati, vince facil… - hesitatekk : continuo a chiedere??sapete se ci sarà un FlixBus o un qualcosa per il concerto di tananai a napoli il 5 maggio???… - sportli26181512 : Champions League, il miglior marcatore della storia di ogni top club: Lukaku si avvicina al podio nerazzurro, ma ch… -

Scorta personale per il presidente delAurelio De Laurentiis dopo le tensioni con gli ultras azzurri. Mentre siil terzo scudetto della storia del club partenopeo, in città non si respira aria di festa ma di tensione, a ......giornalista mi sie dice che diventare famosi così presto non va bene. Qualcun altro, nel corso della giornata, dirà: "Speriamo non lo rovinino". Ho appena trascorso ventiquattr'ore a...... e appena Nino D'Angelo fa il suo ingresso e sial pianoforte per suonare e cantare 'Pane e canzone' c'è un boato assurdo, quasi come se avesse segnato Osihmen (e invece ilera sotto ...

Napoli, si avvicina la 'pace' col tifo, ma intanto De Laurentiis finisce sotto scorta OA Sport

Scorta personale per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo le tensioni con gli ultras azzurri. Mentre si avvicina il terzo scudetto della storia del club partenopeo, in città non si ...Diretta tv e streaming Napoli-Verona Partita: Napoli-Verona Data: Sabato 15 aprile 2023 Dove: Diego Armando Maradona (Napoli) Orario: 18:00 Canale TV: DAZN (canale 214 del satellite) Streaming: DAZN C ...