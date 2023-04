Napoli, report allenamento 14 aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie. Fonte articolo e foto: www.sscNapoli.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Seduta mattutina per ilall’SSCTraining Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie. Fonte articolo e foto: www.ssc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

