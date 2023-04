Napoli, ottimismo per le condizioni di Osimhen: ecco il motivo (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Napoli è reduce da una sconfitta rimediata nel match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, un match giocato con diversi giocatori assenti, uno su tutti il numero uno dei bomber in Italia, Victor Osimhen. La squadra partenopea esce sconfitta ma non con le ossa rotte. Domani, nel match di campionato contro l’Hellas Verona allo stadio Maradona, avrà l’occasione di tornare alla vittoria, per mettere un altro mattoncino verso la conquista del terzo tricolore della sua storia e per preparare il match di ritorno in coppa. Mister Luciano Spalletti, nel match di ritorno contro il Milan, dovrà fare a meno di due calciatori molto importanti del suo scacchiere: Kim Min Jae e Zambo Anguissa. Il primo ammonito per proteste ed in diffida, mentre il secondo per somma di ammonizioni nello stesso match. Assenze decisamente pesanti ma ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilè reduce da una sconfitta rimediata nel match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, un match giocato con diversi giocatori assenti, uno su tutti il numero uno dei bomber in Italia, Victor. La squadra partenopea esce sconfitta ma non con le ossa rotte. Domani, nel match di campionato contro l’Hellas Verona allo stadio Maradona, avrà l’occasione di tornare alla vittoria, per mettere un altro mattoncino verso la conquista del terzo tricolore della sua storia e per preparare il match di ritorno in coppa. Mister Luciano Spalletti, nel match di ritorno contro il Milan, dovrà fare a meno di due calciatori molto importanti del suo scacchiere: Kim Min Jae e Zambo Anguissa. Il primo ammonito per proteste ed in diffida, mentre il secondo per somma di ammonizioni nello stesso match. Assenze decisamente pesanti ma ...

