Napoli, Osimhen torna in gruppo: oggi la decisione per Verona (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Napoli spera nel pieno recupero di Victor Osimhen anche se Spalletti dovrà decidere se convocarlo per Verona Il Napoli spera nel pieno recupero di Victor Osimhen anche se Spalletti dovrà decidere se convocarlo per Verona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri oggi prenderanno la decisione. La volontà è quella di non rischiare e preservarlo direttamente per la gara di ritorno contro il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilspera nel pieno recupero di Victoranche se Spalletti dovrà decidere se convocarlo perIlspera nel pieno recupero di Victoranche se Spalletti dovrà decidere se convocarlo per. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurriprenderanno la. La volontà è quella di non rischiare e preservarlo direttamente per la gara di ritorno contro il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

