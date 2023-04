Napoli, Osimhen corteggiato dal Bayern Monaco: la risposta dell’attaccante (Di venerdì 14 aprile 2023) Victor Osimhen è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della cavalcata del Napoli verso lo scudetto. L’attaccante nigeriano, infatti, ha attirato verso sé l’interesse dei maggiori club europei, come il Bayern Monaco che si è appena aggiunto alla lista di pretendenti. Osimhen mania: lo vogliono tutti L’attaccante ha dimostrato di avere talento da vendere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Victorè senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della cavalcata delverso lo scudetto. L’attaccante nigeriano, infatti, ha attirato verso sé l’interesse dei maggiori club europei, come ilche si è appena aggiunto alla lista di pretendenti.mania: lo vogliono tutti L’attaccante ha dimostrato di avere talento da vendere L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Claudio #Manzi, valutato ben 4 milioni dal #Napoli nell’affare #Osimhen, in Francia non ci è mai andato e non ha ne… - anperillo : Nulla è perduto per il #Napoli soprattutto se al Maradona ci sarà #Osimhen. Gli azzurri meritavano il pareggio, sfi… - fulviogiuliani : Bella partita, il Napoli ha sprecato l’impossibile e non si può spiegare tutto con l’assenza di #Osimhen. Quanti er… - sannibuks : RT @ArabaFenice1078: “Vengo da un posto dove i sogni sono morti, ma sono il tipo di persona che non si arrende “ Tu, ragazzo di Olusosun,… - Gurjan_3 : RT @JPeppp: Anno 2063: A proposito del caso Osimhen, la Procura di Napoli ha chiesto ulteriori 6 mesi di proroga delle indagini per verific… -