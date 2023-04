Napoli, Osimhen ci sarà contro il Milan: tra i convocati per il match con il Verona (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Napoli è uscito sconfitto dal match di andata di Champions League contro il Milan, ma è riuscito a giocarsi il tutto per tutto nonostante l’assenza di un attaccante di ruolo. Victor Osimhen e Giovanni Simeone non erano infatti a disposizione nel match di San Siro, mentre Giacomo Raspadori è ancora lontano dalla forma migliore. Ma adesso Luciano Spalletti può sfoggiare un sorriso a trentadue denti in vista del match di ritorno del Diego Armando Maradona: il numero 9 azzurro ci sarà. L’attaccante nigeriano è infatti nella lista dei convocati per la partita contro il Verona, preludio al match contro il Milan di martedì. Il calciatore ha infatti svolto ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilè uscito sconfitto daldi andata di Champions Leagueil, ma è riuscito a giocarsi il tutto per tutto nonostante l’assenza di un attaccante di ruolo. Victore Giovanni Simeone non erano infatti a disposizione neldi San Siro, mentre Giacomo Raspadori è ancora lontano dalla forma migliore. Ma adesso Luciano Spalletti può sfoggiare un sorriso a trentadue denti in vista deldi ritorno del Diego Armando Maradona: il numero 9 azzurro ci. L’attaccante nigeriano è infatti nella lista deiper la partitail, preludio alildi martedì. Il calciatore ha infatti svolto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Claudio #Manzi, valutato ben 4 milioni dal #Napoli nell’affare #Osimhen, in Francia non ci è mai andato e non ha ne… - GoalItalia : #Osimhen si allena col gruppo: pronto per Verona e Milan ? - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Osimhen convocato per Napoli-Verona: lo annuncia Spalletti in conferenza - KenCiro7 : Domani la SSC Napoli deve scendere in campo così: ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? Osimhen anche se s… - DavideChiabrera : RT @catapiolta: Pioli 4: tradito dalle seconde linee, si tradisce da solo rimettendo i titolari, che perde per infortunio. Senza Giroud e D… -