Napoli, occhi puntati su Aouar: concorrenza spietata, c’è anche la Roma (Di venerdì 14 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport – . La Roma è sempre più vicina a Houssem Aouar, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 14 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport – . Laè sempre più vicina a Houssem, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lalssstarante : RT @nightsland: apro gli occhi e ci sono venti storie di ivan e marta in giro per napoli con meryesp in questo fandom non si può nemmeno do… - nightsland : apro gli occhi e ci sono venti storie di ivan e marta in giro per napoli con meryesp in questo fandom non si può ne… - pacifisting666 : RT @heinzenauerr: @MarcoGiordano6 'Napoli è culla di civiltà' e niente non sono riuscito a continuare a leggere, mi sono esplosi gli occhi - MonicaMoka79 : @ultimo1973 Vabbè si è vista la partita era sotto gli occhi di tutti, le regole valevano so per il Napoli - heinzenauerr : @MarcoGiordano6 'Napoli è culla di civiltà' e niente non sono riuscito a continuare a leggere, mi sono esplosi gli occhi -