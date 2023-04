Napoli, novità tattica ‘lodevole’ contro il Milan ma senza risultati (Di venerdì 14 aprile 2023) Antonio Corbo, giornalista sportivo, ha commentato la partita di Champions League del Napoli e la scelta tattica di Spalletti con Elmas come attaccante, definita “lodevole” ma poco efficace. Il Napoli ha affrontato il Milan nella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League e, nonostante una buona prestazione atletica, di concentrazione e di ritmo, non è riuscito nell’impresa piuttosto perdendo ‘di misura’ contro la squadra rossonera. L’allenatore Luciano Spalletti ha messo in campo una novità tattica facendo giocare Elmas come vero e proprio attaccante e non come falso nueve, ma il tentativo non ha portato i risultati sperati, stando a quanto osservato dal giornalista sportivo Antonio Corbo ai microfoni di Radio Marte: “L’altra sera ho ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) Antonio Corbo, giornalista sportivo, ha commentato la partita di Champions League dele la sceltadi Spalletti con Elmas come attaccante, definita “lodevole” ma poco efficace. Ilha affrontato ilnella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League e, nonostante una buona prestazione atletica, di concentrazione e di ritmo, non è riuscito nell’impresa piuttosto perdendo ‘di misura’la squadra rossonera. L’allenatore Luciano Spalletti ha messo in campo unafacendo giocare Elmas come vero e proprio attaccante e non come falso nueve, ma il tentativo non ha portato isperati, stando a quanto osservato dal giornalista sportivo Antonio Corbo ai microfoni di Radio Marte: “L’altra sera ho ...

