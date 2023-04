Napoli-Milan | scelta la coppia che commenterà il ritorno di Champions League

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avv… - ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - pisto_gol : Per gioco e mentalità, meglio il #Napoli, ma il risultato e le squalifiche di #Anguissa e #Kim sono punti a favore… - Pier77584284 : @SCUtweet @GiampieroFranc3 Una volta si cacciava Ranieri che dopo serie B e annientamento squadra arrivava secondo.… - milansette : Milan-Napoli, Spalletti: 'Osimhen recuperato al 100% per il ritorno' -

Il, allo stesso tempo, scenderà in campo tronfia per la vittoria in UEFA Champions League contro il, mentre in campionato è reduce da un brutto pareggio in casa contro l'Empoli. Il match ...La verità è che la Serie A ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventato un po' noioso, ma ora il fatto che il, così come Inter enegli ultimi anni abbiano ...Ilha perso contro ilnell'andata dei quarti di finale di Champions e alla redazione de Il Giornale hanno tirato fuori lo spumante, quello buono, dal frigo. Dopo mesi passati a incassare, a ...

Festeggiano per il gol del Napoli contro il Milan, ma poi si accorgono che è accaduto il contrario Repubblica TV

In casa Milan si inizia a pensare al futuro e alle prime mosse di calciomercato in vista della prossima stagione. Nonostante un campionato tutto da vivere ed un ritorno dei quarti di Champions League ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...