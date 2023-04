Napoli | le tensioni con i tifosi aumentano | scorta per De Laurentiis

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tensione tra ile una parte della propria tifoseria: il presidente Aurelio Deverrà seguito da unaSecondo quanto riportato dall’ANSA, Aurelio Deverrà da ora in poi seguito da una, come deciso dalla Prefettura di. Una decisione cautelare in seguito alla tensione che è venuta creandosi con una parte della tifoseria partenopea a causa dei prezzi dei biglietti e delle misure di controllo ritenute eccessive su striscioni e bandiere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

