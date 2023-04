Napoli: lavori con fondi Unesco, Fi annuncia interrogazione (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Rimaniamo attoniti nel leggere queste notizie surreali. Pochi giorni fa sono terminati dei lavori di ripavimentazione delle strade del centro storico di Napoli con i fondi Unesco, e due giorni dopo si riprendono i lavori, per nuovi interventi sui sottoservizi, distruggendo le strade appena pavimentate, ma dov’è il tanto paventato coordinamento urbanistico dell’assessore Cosenza ? Noi di Forza Italia temevamo che i fondi Unesco non venissero spesi, oggi apprendiamo che vengono spesi male, anzi sprecati”. E’ quanto dicono, in una nota, i consiglieri comunali di Napoli Salvatore Guangi e Iris Savastano, di Forza Italia. “Faremo un’interrogazione all’assessore e pretenderemo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Rimaniamo attoniti nel leggere queste notizie surreali. Pochi giorni fa sono terminati deidi ripavimentazione delle strade del centro storico dicon i, e due giorni dopo si riprendono i, per nuovi interventi sui sottoservizi, distruggendo le strade appena pavimentate, ma dov’è il tanto paventato coordinamento urbanistico dell’assessore Cosenza ? Noi di Forza Italia temevamo che inon venissero spesi, oggi apprendiamo che vengono spesi male, anzi sprecati”. E’ quanto dicono, in una nota, i consiglieri comunali diSalvatore Guangi e Iris Savastano, di Forza Italia. “Faremo un’all’assessore e pretenderemo ...

