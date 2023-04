Napoli, la decisione dei tifosi dopo le dure parole di Spalletti (Di venerdì 14 aprile 2023) Si avvicinano partite importantissime in casa Napoli, in grado di decidere la stagione. Prima la partita casalinga in Serie A contro il Verona per mettere ancora di più il punto esclamativo sulla vittoria dello scudetto, poi il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. La squadra di Luciano Spalletti dovrà ribaltare l’1-0 dell’andata e l’allenatore azzurro spinge per una pace tra tifosi e il presidente De Laurentiis: “quel che ho visto al Maradona contro il Milan in campionato non lo riuscirò mai a capire: se succede ancora, vado via e me ne torno a casa. È un tutti contro tutti che mi porterò dietro sempre, perché è inspiegabile. Non si vince a Napoli da trentatrè anni eppure quel che ho visto nel nostro stadio non lo comprendo”, lo sfogo dell’allenatore. La vicenda potrebbe essere arrivata ad ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 aprile 2023) Si avvicinano partite importantissime in casa, in grado di decidere la stagione. Prima la partita casalinga in Serie A contro il Verona per mettere ancora di più il punto esclamativo sulla vittoria dello scudetto, poi il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. La squadra di Lucianodovrà ribaltare l’1-0 dell’andata e l’allenatore azzurro spinge per una pace trae il presidente De Laurentiis: “quel che ho visto al Maradona contro il Milan in campionato non lo riuscirò mai a capire: se succede ancora, vado via e me ne torno a casa. È un tutti contro tutti che mi porterò dietro sempre, perché è inspiegabile. Non si vince ada trentatrè anni eppure quel che ho visto nel nostro stadio non lo comprendo”, lo sfogo dell’allenatore. La vicenda potrebbe essere arrivata ad ...

