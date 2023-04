Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis finisce sotto scorta (Di venerdì 14 aprile 2023) Il presidente Aurelio De Laurentiis sotto scorta. E’ la decisione che – secondo quanto apprende la nostra emittente – avrebbe adottato la Prefettura di Napoli alla luce delle minacce e delle durissime contestazioni da parte del tifo organizzato. De Laurentiis sotto scorta Claudio Palomba avrebbe adottato una misura precauzionale per evitare incidenti spiacevoli ai danni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) IlDe. E’ la decisione che – secondo quanto apprende la nostra emittente – avrebbe adottato la Prefettura dialla luce delle minacce e delle durissime contestazioni da parte del tifo organizzato. DeClaudio Palomba avrebbe adottato una misura precauzionale per evitare incidenti spiacevoli ai danni L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis in relazione alla presunta acquisizione di Sky,… - LeBombeDiVlad : ?? #DeLaurentiis sotto scorta ?? La decisione sul presidente del #Napoli #LBDV #LeBombeDiVlad - antonellaa262 : Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis chiama a raccolta il Maradona in vista della gara di ritorno… - AntonioVona19 : @AntoParrinello Prendetevi é tanta roba!!!Napoletani ringraziate Gravina ex presidente del Castel di Sangro in ser… - NapoliCapitale : @Lukfer3 No. Comunqoe il Presidente anche l'ha sempre detto. Napoli merita la Champions degli Scudetti non ce ne facciamo niente. -