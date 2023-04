Napoli-Hellas Verona, Spalletti sicuro: “Domani turnover, Osimhen torna in panchina” (Di venerdì 14 aprile 2023) Si prospettano giorni a dir poco decisivi, i prossimi, per il Napoli. La squadra allenata da Luciano Spalletti sarà impegnata in breve tempo in campionato contro l’Hellas Verona prima ed in Champions League contro il Milan poi. Nonostante il blasone e l’importanza della seconda sfida siano nettamente superiori a quelli della prima, il mister di Certaldo non vuole cali di concentrazione. Domani, sabato 15 aprile, la compagine partenopea scenderà quindi in campo al Diego Armando Maradona con un unico obiettivo: portare a casa i tre punti. Come confermato dallo stesso Spalletti in conferenza stampa però, la formazione campana impegnata contro gli scaligeri sarà rimaneggiata in maniera importante, con tanto turnover e qualche sorpresa. Kim e Giroud in ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 14 aprile 2023) Si prospettano giorni a dir poco decisivi, i prossimi, per il. La squadra allenata da Lucianosarà impegnata in breve tempo in campionato contro l’prima ed in Champions League contro il Milan poi. Nonostante il blasone e l’importanza della seconda sfida siano nettamente superiori a quelli della prima, il mister di Certaldo non vuole cali di concentrazione., sabato 15 aprile, la compagine partenopea scenderà quindi in campo al Diego Armando Maradona con un unico obiettivo: portare a casa i tre punti. Come confermato dallo stessoin conferenza stampa però, la formazione campana impegnata contro gli scaligeri sarà rimaneggiata in maniera importante, con tantoe qualche sorpresa. Kim e Giroud in ...

