Napoli-Hellas Verona | i convocati di Zaffaroni | out Lazovic e Doig | presente Djuric

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la settimana dedicata all’andata dei quarti di finale delle 3 competizioni europee, la Serie A è pronta a ripartire con le sfide valevoli per la 30ª giornata. Attenzione rivolta sulla gara dello stadio Diego Armando Maradona dove – sabato 15 aprile alle ore 18:00 – la capolistaospita l’. I partenopei guidano la classifica dall’alto dei loro 74 punti – a +16 sulla Lazio seconda – e arrivano a questa partita dopo la sconfitta per 1-0 di San Siro contro il Milan nel primo atto dei quarti di finale di Champions League. Federico Ceccherini,@livephotosport Dall’altro lato ci sono invece i gialloblù, terzultimi in graduatoria a quota 22 e reduci dal successo in extremis per 2-1 in casa contro il Sassuolo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilsognonelcuore : RT @Vittcst99: Il #Napoli archivia momentaneamente la #Champions e guarda al #Verona ?????? - lucacerchione : RT @Vittcst99: Il #Napoli archivia momentaneamente la #Champions e guarda al #Verona ?????? - Ftbnews24 : #Napoli-Hellas Verona, il pronostico: vittoria e Over a tinte azzurre #Napoli, Pronostici, Verona, Anguissa, Kim, K… - Vittcst99 : Il #Napoli archivia momentaneamente la #Champions e guarda al #Verona ?????? - TuttoHellasVer1 : Doig out contro il Napoli: al suo posto Depaoli -

ZanettiCLASSIFICA SERIE A:punti 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, ... Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli* 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26,...C'è Federico La Penna per- Verona . Il fischietto di Roma ha diretto 10 volte i campani che hanno ottenuto 7 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta. L'quest'anno lo ha incrociato in ...ZanettiCLASSIFICA SERIE A:punti 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, ... Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26,...

Le probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona: rivoluzione per Spalletti in vista del Milan TUTTO mercato WEB

Diteci chi mandereste in campo in occasione del match in programma al Maradona! Al Verona serve il miracolo: i gialloblù per la trentesima giornata di campionato scenderanno infatti in campo al ...In occasione della gara di Campionato contro l’ Hellas Verona, in programma domani alle ore 18:00, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a ...