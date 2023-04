Napoli, grandi notizie per Osimhen: le ultime in vista di Milan e Verona (Di venerdì 14 aprile 2023) Arrivano ottime notizie da Castel Volturno. Questa mattina il Napoli si è allenato alla vigilia del match di campionato contro il Verona,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Arrivano ottimeda Castel Volturno. Questa mattina ilsi è allenato alla vigilia del match di campionato contro il,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : I comuni italiani con oltre l’80% di case inabitate sono oltre 200, mentre quelli con meno del 20% di case sfitte s… - realvarriale : Napoli 74 Lazio 58 Roma 53 Raramente in passato una classifica così, nella quale le squadre del centro-sud pos… - DiegoDeLucaTwit : Alcuni commenti social di tifosi della #Roma: “Non vincere lo posso accettare, commettere illeciti no”. “Spero di n… - Spazio_Napoli : ?? Grandi notizie da Castel Volturno: #Osimhen ha svolto l'intero allenamento in gruppo ?? Ciò vuol dire che è da co… - cmdotcom : #Napoli, grandi notizie per #Osimhen: le ultime in vista di #Milan e #Verona -