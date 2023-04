Napoli, francesi e lazzari alla vigilia della Rivoluzione del ’99: il libro di memorie del pittore Tischbein (Di venerdì 14 aprile 2023) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Dalla Via Monte di Dio in cui abito possiamo godere di un bellissimo panorama: la collina del Vomero con al suo apice i Castelli. Ma è tutta la città che affascina fin dai tempi lontani sicché i visitatori ne hanno sempre voluto scrivere per riviverla e ricordarla. Dopo anni mi è capitato tra le mani un libro che avevo già letto e che ricordavo con interesse: dal titolo “Napoli 1799. Estratto dalle mie memorie” del pittore J.H. Wilhelm Tischbein, accompagnato da uno scritto, a precisare, di Benedetto Croce, edito da La Città del Sole nel 1999 in occasione della celebrazione del secondo Centenario della Rivoluzione Napoletana del 1799. Le memorie, che Tischbein scrisse ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) di Maria Carla Tartarone Realfonzo DVia Monte di Dio in cui abito possiamo godere di un bellissimo panorama: la collina del Vomero con al suo apice i Castelli. Ma è tutta la città che affascina fin dai tempi lontani sicché i visitatori ne hanno sempre voluto scrivere per riviverla e ricordarla. Dopo anni mi è capitato tra le mani unche avevo già letto e che ricordavo con interesse: dal titolo “1799. Estratto dalle mie” delJ.H. Wilhelm, accompagnato da uno scritto, a precisare, di Benedetto Croce, edito da La Città del Sole nel 1999 in occasionecelebrazione del secondo CentenarioNapoletana del 1799. Le, chescrisse ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MICHELE51464787 : Il problema che in Italia non abbiamo un dato storico ,perché i francesi sono orgogliosi che i loro antenati hanno… - FAP3456 : @nottefonda17 Si ovvio sono dappertutto. Ma qui da noi secondo siamo tra i peggiori insieme ai francesi, ancora ri… - Tony79999 : @sportface2016 Alla massa di ignoranti dell'account e di quelli sotto che passano il tempo su fortnite e minecraft,… - _Barfolomew_ : Come è stato possibile che i Savoia siano riusciti ad annettere il Regno delle Due Sicilie? Tralasciando inglesi, f… - Frances72173223 : @DanieleBibo Il Lille va denunciato per incauto acquisto, un talento cristallino come Manzi non poteva valere solo… -