Napoli | festa e partita scudetto in chiaro | contatti con la Rai

La partita del Napoli che apre alla festa scudetto sarà trasmessa in chiaro, De Laurentiis contatta anche la Rai. De Laurentiis e gli ultras verso la distensione, gli incontri in prefettura sono serviti al dialogo. Già per la sfida Napoli-Verona potrebbero esserci novità, ma il Maradona diventerà una bolgia per Napoli-Milan. Corriere del Mezzogiorno scrive: "Distensione e serenità con i tifosi e una sorta di tregua per affrontare al meglio i prossimi impegni del Napoli e anche l'imminente festa scudetto, sia quella spontanea che quella programmata per il 4 giugno". festa scudetto: diretta Rai Già da tempo si parla di una diretta Rai anche per la partita che può ...

