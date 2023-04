Napoli Est | comitati contro il deposito di Gnl | è scontro con ministero e multinazionali VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Un centinaio di persone in piazza, nonostante la pioggia, per dire no al “bombolone”, il progetto di maxi serbatoio di Gnl (Gas naturale liquefatto) aEst. Assemblea pubblica dai toni agguerriti in piazza San Giovanni Battista,l’ipotesi deldi stoccaggio da 20.000 metri cubi sulla litoranea di San Giovanni a Teduccio. “Una bomba a orologeria in una zona ad altissima densità abitativa” denuncia la Rete Stop Gnl. Nella zona orientale, più che ildi gas, aspettano da anni le bonifiche post industriali. E dire che, per una volta, le istituzioni sono al fianco deicivici. Al progetto di Edison e Q8, infatti, sono contrari Comune di, Regione Campania, Sesta Municipalità, Soprintendenza, ...