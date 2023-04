Napoli, disposta la scorta per De Laurentiis: tensione con i tifosi (Di venerdì 14 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis costretto ad utilizzare la scorta. Secondo quanto si è appreso, la misura è stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano in seguito alle tensioni con una parte degli ultras nell’ultima partita di campionato in casa contro il Milan, per i prezzi dei biglietti e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. A riportare la notizia l’ANSA. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Aurelio Decostretto ad utilizzare la. Secondo quanto si è appreso, la misura è stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano in seguito alle tensioni con una parte degli ultras nell’ultima partita di campionato in casa contro il Milan, per i prezzi dei biglietti e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. A riportare la notizia l’ANSA. SportFace.

