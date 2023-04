Napoli, c’è speranza per Spalletti: Osimhen recuperato per il Milan (Di venerdì 14 aprile 2023) Continua la preparazione del Napoli in vista della sfida di campionato contro l’Hellas Verona, ma i pensieri di Luciano Spalletti sono rivolti al ritorno di Champions League con il Milan, visto che lo Scudetto sembra ormai certo. E proprio in vista della gara coi rossoneri arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Victor Osimhen, obiettivo del Bayern Monaco. Il centravanti nigeriano, come riferito dal Napoli sul proprio sito ufficiale, ha svolto l’intera seduta di allenamento di oggi 14 aprile con il gruppo e sarà disponibile per il ritorno col Milan. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 14 aprile 2023) Continua la preparazione delin vista della sfida di campionato contro l’Hellas Verona, ma i pensieri di Lucianosono rivolti al ritorno di Champions League con il, visto che lo Scudetto sembra ormai certo. E proprio in vista della gara coi rossoneri arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Victor, obiettivo del Bayern Monaco. Il centravanti nigeriano, come riferito dalsul proprio sito ufficiale, ha svolto l’intera seduta di allenamento di oggi 14 aprile con il gruppo e sarà disponibile per il ritorno col. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Claudio #Manzi, valutato ben 4 milioni dal #Napoli nell’affare #Osimhen, in Francia non ci è mai andato e non ha ne… - AntoVitiello : #Pioli dopo #MilanNapoli: “Abbiamo fatto una partita da #Champions. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfr… - tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - NicolaCaruso5 : @yuri_tasca @DevilInside1899 @capuanogio Quindi stai dicendo nel calcio si può abbracciare l'avversario e trascinar… - Meoz88 : RT @saIva___: C'è gente che spera di non pigliare gol a Napoli martedì quando in tutta la carriera con le sue squadre Spalletti nella gara… -