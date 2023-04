‘Napoletano? E famme ‘na pizza’, la commedia di Vincenzo Salemme in diretta tv (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il grande successo ottenuto a dicembre 2019 con il teatro in diretta televisiva, torna con un programma di Rai Cultura Vincenzo Salemme. Lunedì 17 aprile, alle 21.20, su Rai2 – in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli – il commediografo e regista porta in scena Napoletano? E famme ‘na pizza. Un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire. Una serata evento che offrirà ai telespettatori e al pubblico in sala la possibilità di godersi il reality del teatro. La magia dell’interpretazione dal vivo in tv. Napoletano? E famme ‘na pizza è una delle pièce teatrali più viste negli ultimi due anni con 200 mila spettatori e 180 repliche in 25 città nel nostro Pease. Nasce dall’ultimo libro di Salemme, uscito ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il grande successo ottenuto a dicembre 2019 con il teatro intelevisiva, torna con un programma di Rai Cultura. Lunedì 17 aprile, alle 21.20, su Rai2 – indall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli – il commediografo e regista porta in scena Napoletano? E‘na pizza. Un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire. Una serata evento che offrirà ai telespettatori e al pubblico in sala la possibilità di godersi il reality del teatro. La magia dell’interpretazione dal vivo in tv. Napoletano? E‘na pizza è una delle pièce teatrali più viste negli ultimi due anni con 200 mila spettatori e 180 repliche in 25 città nel nostro Pease. Nasce dall’ultimo libro di, uscito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: A #Napoli ci siamo evoluti... non siamo più scaramantici, vero #VincenzoSalemme ??? ?? Napoletano? E famme 'na pizza! L… - DanieleMignardi : ???Vincenzo Salemme 'NAPOLETANO? E FAMME…’NA PIZZA!’ Arriva su Rai2 in diretta tv la commedia teatrale dei record,… - gaetano19762010 : RT @Raiofficialnews: Gli stereotipi e i luoghi comuni partenopei più duri a morire: dall'Auditorium Rai di Napoli, Vincenzo Salemme in una… - robertopontillo : RT @Raiofficialnews: Gli stereotipi e i luoghi comuni partenopei più duri a morire: dall'Auditorium Rai di Napoli, Vincenzo Salemme in una… - Raiofficialnews : Gli stereotipi e i luoghi comuni partenopei più duri a morire: dall'Auditorium Rai di Napoli, Vincenzo Salemme in u… -

