'Napoletano? E famme 'na pizza', la commedia di Vincenzo Salemme in diretta tv (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il grande successo ottenuto a dicembre 2019 con il teatro in diretta televisiva, torna con un programma di Rai Cultura Vincenzo Salemme. Lunedì 17 aprile, alle 21.20, su Rai2 – in diretta dall'Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli – il commediografo e regista porta in scena Napoletano? E famme 'na pizza. Un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire. Una serata evento che offrirà ai telespettatori e al pubblico in sala la possibilità di godersi il reality del teatro. La magia dell'interpretazione dal vivo in tv. Napoletano? E famme 'na pizza è una delle pièce teatrali più viste negli ultimi due anni con 200 mila spettatori e 180 repliche in 25 città nel nostro Pease. Nasce dall'ultimo libro di Salemme, uscito ...

Salemme porta in tv 'Napoletano E famme 'na pizza' In diretta domani, lunedì 17 aprile, alle 21.20 su Rai2 In arrivo su Rai2 Vincenzo Salemme con uno dei suoi progetti più riusciti dell'anno 'Napoletano E famme 'na pizza!'. Domani, lunedì 17 aprile alle 21.20 su Rai 2, in diretta dall'Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il commediografo e regista napoletano offre un ... Salemme: 'Recitiamo per essere come la gente ci vuole' Duecentomila spettatori e 180 repliche in 25 città nell'arco di due stagioni. Con questi numeri 'Napoletano E famme na pizza', di e con Vincenzo Salemme, ha conquistato il diritto al passaggio televisivo - e in diretta - domani in prima serata su Raidue. Come le altre sue tre commedie già ... Educazione alla critica sociale tra "Totò" e "Charlie". Una risata capace di travolgere le ingiustizie (B. Ligorio) ...l'eccedenza Se io non fossi stato un titolato avrei già dato piglio alla violenza! - Famme vedé ...di reinnesto in letteratura italiana delle lingue meridionali (nel caso specifico il napoletano) e di ...