Nadal salta anche Barcellona | l' annuncio ufficiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Nadal salta anche Barcellona: 'Non sono ancora pronto'. Dopo Montecarlo, il forfait in Catalogna - RaiNews : Nadal salta anche Barcellona: 'Non sono ancora pronto'. Dopo Montecarlo, il forfait in Catalogna - glooit : Tennis, Nadal salta anche Barcellona: 'Non sono ancora pronto' leggi su Gloo - Agenzia_Ansa : Dopo aver rinunciato al torneo di Montecarlo, Rafa Nadal non giocherà neanche l'Atp di Barcellona. Lo ha annunciato… - ansacalciosport : Tennis, Nadal salta anche Barcellona: 'Non sono ancora pronto'. Il campione spagnolo: 'Continuerò prepararmi per to… -

"Barcellona è un torneo speciale per me - ha scritto Rafa- , ma non sono pronto per competere perciò continuerò la mia preparazione per tornare alle competizioni". Il maiorchino non ha più ...non ha più giocato dopo la sconfitta al secondo turno dell'Australian Open contro Mackenzie McDonald. Nel suo messaggio su Instagram,ha augurato il meglio per questa edizione del torneo ...Dopo aver rinunciato al torneo di Monte - Carlo, Rafanon giocherà neanche l'Atp di Barcellona in programma la prossima settimana. Il tennista spagnolo lo ha annunciato attraverso un post su Instagram: 'Barcellona è un torneo speciale per me, ...

Nadal salta anche Barcellona: "Non sono ancora pronto" Sky Sport

Il campione maiorchino non gioca dalla sconfitta al secondo turno di Melbourne ROMA (ITALPRESS) - Rafael Nadal rimanda ancora il momento del ...Non è ancora il momento, Rafa Nadal rimanda ancora il suo ritorno in campo. Dopo Montecarlo, il maiorchino salterà anche il torneo di Barcellona che ha vinto 12 volte. "E' un torneo speciale per me", ...