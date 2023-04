‘Music of the Spheres’, il tour dei Coldplay nei cinema della Campania (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Coldplay hanno annunciato una speciale edizione cinematografica dello spettacolare concerto della band Music Of The Spheres World tour, filmato alla fine dello scorso anno durante le dieci serate sold out allo stadio River Plate di Buenos Aires. Il film concerto sarà proiettato in migliaia di sale cinematografiche in tutto il mondo il 19, 20 e 21 aprile. L’elenco delle sale è disponibile su Coldplaycinema.live e nexodigital.it. La proiezione offrirà ai fan di tutto il mondo la possibilità di vivere l’acclamato spettacolo dal vivo del Music Of The Spheres World tourdei Coldplay, che ha venduto più di 6 milioni di biglietti e ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici. Il Guardian lo ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIhanno annunciato una speciale edizionetografica dello spettacolare concertoband Music Of The Spheres World, filmato alla fine dello scorso anno durante le dieci serate sold out allo stadio River Plate di Buenos Aires. Il film concerto sarà proiettato in migliaia di saletografiche in tutto il mondo il 19, 20 e 21 aprile. L’elenco delle sale è disponibile su.live e nexodigital.it. La proiezione offrirà ai fan di tutto il mondo la possibilità di vivere l’acclamato spettacolo dal vivo del Music Of The Spheres Worlddei, che ha venduto più di 6 milioni di biglietti e ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici. Il Guardian lo ha ...

