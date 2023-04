Musetti e il giallo della scritta sulla telecamera | tutta la verità

(Di venerdì 14 aprile 2023) La vittoria contro Novak Djokovic è sicuramente stato il momento più bellocarriera del classe 2002 che accede ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ stata una giornata ricca di colpi di scena e spettacolo quella dedicata agli ottavi di finale all’Atp di Montecarlo. Il primo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viola_ma_giallo : RT @SuperTennisTv: La vittoria più importante della carriera di Lorenzo! ?? La prima contro Djokovic ? La prima contro un n.1 ? ?? Alle 21:… - viola_ma_giallo : RT @quindicizero: COSA HAI FATTO LORENZOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! ???????????????????????????????????????? Lorenzo Musetti batte sotto di un set il n.… - viola_ma_giallo : RT @federtennis: Quando batti per la prima volta un n.1 del mondo ?? Che ?? Lorenzo! #tennis | #Musetti -

... Tennis, agli Atp di Montecarloha battuto il numero 1 al mondo Novak Djokovic (4 - 6 7 - 5 ... Due di coppe Domani: Baiardo attacca Massimo Giletti / Ildelle foto di Berlusconi = '...... Piazza e Capra per gli albesi, Gatti e Fantuzzi per iverdi Fuori Classifica. Nel Girone B ... doppioe Roca) e Sandamianese (4 - 1, Scaravaglio, Parola, Tassone e Conti). Il Fuori ...... 2023deve ritrovarsi, in campo con un look vagamente Aussie (magliachiaro, pantaloncini verde acqua in tinta con il cappellino con la visiera all'indietro) ha bisogno di ...

Raptus di Djokovic a Montecarlo davanti a Musetti: la furia dopo l ... Sport Fanpage

Momenti di tensione nella partita tra Djokovic e Musetti, con il serbo protagonista di uno sfogo contro la racchetta ...