Musei Vaticani by night: per l’estate concerti tra le opere d’arte fino a tarda sera (Di venerdì 14 aprile 2023) Città del Vaticano – Ripartono le aperture straordinarie notturne dei Musei Vaticani. Dal 14 aprile al 28 ottobre 2023 i Musei del Papa prolungano l’orario di apertura ogni venerdì e sabato fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso alle 20.30). Dal 6 maggio l’orario di chiusura del sabato sarà invece alle 20.00 (ultimo ingresso alle 18.00) Un appuntamento, quello dei Notturni, diventato ormai una consuetudine fortemente apprezzata da coloro che desiderano vivere un’esperienza di visita immersi nella quieta e suggestiva atmosfera notturna. Nelle passate edizioni, i dati raccolti sulla partecipazione di pubblico hanno evidenziato come le aperture serali siano un’iniziativa particolarmente gradita ai giovani e alle famiglie. Una ricca proposta musicale e concertistica, organizzata con la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023) Città del Vaticano – Ripartono le aperture straordinarie notturne dei. Dal 14 aprile al 28 ottobre 2023 idel Papa prolungano l’orario di apertura ogni venerdì e sabatoalle ore 22.30 (ultimo ingresso alle 20.30). Dal 6 maggio l’orario di chiusura del sabato sarà invece alle 20.00 (ultimo ingresso alle 18.00) Un appuntamento, quello dei Notturni, diventato ormai una consuetudine fortemente apprezzata da coloro che desiderano vivere un’esperienza di visita immersi nella quieta e suggestiva atmosfera notturna. Nelle passate edizioni, i dati raccolti sulla partecipazione di pubblico hanno evidenziato come le apertureli siano un’iniziativa particolarmente gradita ai giovani e alle famiglie. Una ricca proposta musicale estica, organizzata con la ...

