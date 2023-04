Municipio VII, M5S-LcR: “Maggioranza premia abusivi e dà colpo di spugna a cittadini onesti” (Di venerdì 14 aprile 2023) “Anche nel Municipio VII la Maggioranza premia gli abusivi e dà un colpo di spugna ai cittadini onesti. È stata infatti bocciata la mozione dei nostri consiglieri Stefania Balsamà ed Emanuel Trombetta, che chiedevano l’abrogazione della direttiva 1/2022, con cui Gualtieri di fatto regala immobili a chi occupa illegalmente. La Maggioranza municipale ha persino dichiarato di ‘sentirsi a disagio’ nel leggere il nostro testo: forse, invece, dovrebbero trovarsi a disagio nei confronti di tutti quei cittadini che da anni attendono silenziosamente in graduatoria. nostri consiglieri M5S hanno poi respinto al mittente ogni accusa di pretestuosità e di lavorare ‘a colpi di ruspa’, ricordando come la Giunta Raggi proprio con le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) “Anche nelVII laglie dà undiai. È stata infatti bocciata la mozione dei nostri consiglieri Stefania Balsamà ed Emanuel Trombetta, che chiedevano l’abrogazione della direttiva 1/2022, con cui Gualtieri di fatto regala immobili a chi occupa illegalmente. Lamunicipale ha persino dichiarato di ‘sentirsi a disagio’ nel leggere il nostro testo: forse, invece, dovrebbero trovarsi a disagio nei confronti di tutti queiche da anni attendono silenziosamente in graduatoria. nostri consiglieri M5S hanno poi respinto al mittente ogni accusa di pretestuosità e di lavorare ‘a colpi di ruspa’, ricordando come la Giunta Raggi proprio con le ...

