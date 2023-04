(Di venerdì 14 aprile 2023)arbitraledelvalido per la 30esima giornata del campionato di Serie A:delladeltra, valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Irrati.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Spezia-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match… - sportli26181512 : Moviola #Fiorentina-Spezia: #Dionisi gestisce male Nzola: Una prestazione incerta da parte del direttore di gara ch… - Spezia_1906 : La moviola di #FiorentinaSpezia: confusione e troppi cartellini, la direzione di #Dionisi non convince -

Al Picco, il match valido per la 30esima giornata di Serie A trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Picco,e Lazio si affrontano per il match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A ...169 Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ... ( - )Inter - Verona(+), ( - )Torino -(+), (...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... qui invece si trattava di una spintarella non da rigore' Fiorentina -1 - 1 Dionisi (Var: ...

Moviola Spezia Lazio: l'episodio chiave del match Lazio News 24

L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Lazio, valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Irrati.Calcio ora per ora Scontri tra le tifoserie di Lazio e Spezia nel centro storico della Scontri tra le tifoserie di Lazio e Spezia nel centro storico della citta' ligure, a poche ore… Leggi ...