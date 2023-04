MotoGP, Yamaha delusa da Razgatlioglu? Difficile l’arrivo dalla Superbike: il parere di Meregalli – VIDEO (Di venerdì 14 aprile 2023) L’inizio del Mondiale 2023 di MotoGP non è stato particolarmente incoraggiante per la Yamaha. Franco Morbidelli e Fabio Quartararo sono rispettivamente nono e decimo in classifica e la moto fa fatica sia in qualifica che in gara ed è evidentemente più lenta rispetto alle Ducati e alle Aprilia. Negli scorsi giorni a Jerez ha fatto i test con la Yamaha M1 Toprak Razgatl?o?lu, pilota turco campione del mondo Superbike nel 2021 e secondo sempre nel Mondiale Superbike lo scorso anno. Il 26enne di Alanya sta provando l’ambizioso passaggio alla MotoGP nel 2023, ma stanno emergendo tutte le difficoltà del caso. A Sky Sport sono arrivate le dichiarazioni del team director Massimo Meregalli sull’argomento: “A differenza della SBK, Toprak guida molto on/off, ma con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) L’inizio del Mondiale 2023 dinon è stato particolarmente incoraggiante per la. Franco Morbidelli e Fabio Quartararo sono rispettivamente nono e decimo in classifica e la moto fa fatica sia in qualifica che in gara ed è evidentemente più lenta rispetto alle Ducati e alle Aprilia. Negli scorsi giorni a Jerez ha fatto i test con laM1 Toprak Razgatl?o?lu, pilota turco campione del mondonel 2021 e secondo sempre nel Mondialelo scorso anno. Il 26enne di Alanya sta provando l’ambizioso passaggio allanel 2023, ma stanno emergendo tutte le difficoltà del caso. A Sky Sport sono arrivate le dichiarazioni del team director Massimosull’argomento: “A differenza della SBK, Toprak guida molto on/off, ma con la ...

