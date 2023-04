MotoGP | risultati e classifica P1 GP Americhe 2023 | Luca Marini davanti | 7° Bagnaia | indietro Bezzecchi

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il Motomondialeha inaugurato anche per lala tappa di Austin, dove è scattato il fine settimana del GP dellecon la prima sessione delle prove libere che vedea tutticon il crono di 2:03.250. Messi in riga i transalpini Fabio Quartararo, secondo a 0.150, e Johann Zarco, terzo a 0.278. Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della prima sessione di prove libere della classe regina, della durata di 45?.svetta nella P1 ad Austin.7°,fuori dalla top-10P1 GP1 10ITA ...

Di seguito ecco icon la top - 10 di oggi, a breve scatteranno le prime libere diFP1 MOTO2 AMERICHE J. DIXON 2:10.516 S. CHANTRA +0.009 F. SALAC +0.022 P. ACOSTA +0.146 A.Di seguito ecco icon la top - 10 di oggi, poi sarà la volta di Moto2 esempre con le libere 1.FP1 MOTO3 AMERICHE 1 D. MOREIRA 2:16.908 J. MASIA +0.272 A. SASAKI +0.282 D.

Bene anche Quartararo, costante in vetta, e Alex Marquez davvero rinato in Ducati. 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.400 15 15 0.150 0.150 335.4 3 5 Johann ZARCO FRA ...Il Motomondiale 2023 ha inaugurato anche per la MotoGP la tappa di Austin, dove è scattato il fine settimana del GP delle Americhe con la prima sessione delle prove libere che vede davanti a tutti ...