MotoGP oggi | GP Americhe 2023 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di venerdì 14 aprile 2023), venerdì 14 aprile, prenderà il via il fine-settimana del GP delle, terzo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Austin, in Texas, i piloti e le squadre andranno a caccia della messa a punto ideale su una delle piste più complicate e tecniche dell’intero calendario iridato. Insi riprende dopo che in Argentina c’è stato il primo trionfo in carriera di Marco Bezzecchi. L’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha interpretato come nessuno le condizioni di bagnato, facendo la differenza rispetto alla concorrenza. Approfittando poi dell’errore di Francesco Bagnaia, il romagnolo si è preso anche la vetta della graduatoria generale. Spetterà a Pecco rispondere in questa sede, in un fine-settimana nel quale non vedremo in azione Marc Marquez ed Enea Bastianini, non ancora recuperati dai loro ...

Quel Dna lo porta solo a saper andare col coltello tra i denti e dare tutto in ogni momento e in ogni circostanza. Anche se non ti trovi bene con la moto, anche se non è il tuo circuito preferito, anc ...