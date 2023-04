MotoGp | Martin il più veloce nelle libere davanti a Bagnaia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Jorgesi aggiudica ledel Gp di Austin Lo spagnolo della Pramac in 2:02.178 ha preceduto Peccodi 63 millesimi alla guida dell'altra Ducati e Alex Rins in sella alla Honda. Fuori ...

Jorge Martin si aggiudica le libere del Gp di Austin Lo spagnolo della Pramac in 2:02.178 ha preceduto Pecco Bagnaia di 63 millesimi alla guida dell'altra Ducati e Alex Rins in sella alla Honda. Al momento sono qualificati al Q2 anche Miller, Bagnaia, Viñales, Nakagami e Binder. La MotoGP torna in pista alle 22 di questa sera per le PL2, le quali determineranno i qualificati. Quarto, davanti alla KTM di Jack Miller e alla quarta Ducati nei sei, quella di Jorge Martin. In classifica c'è il 13° tempo davanti ad Alex Rins (unico in pista ad aver vinto ad Austin in MotoGP).

Da Ducati a Ducati. Se infatti nel primo turno del fine settimana statunitense della MotoGP era stato Luca Marini a svettare, nella sessione pomeridiana la palma di migliore è passata a Jorge Martin, ...Rins qui va fortissimo, ricordiamo che è uno dei tre piloti della MotoGP a essere salito sul gradino più alto ... mentre il capo classifica Martin è stato efficace nel giro secco, ma sulla distanza, ...