MotoGP | Marco Bezzecchi dovrà transitare dalla Q1! Week-end in salita ad Austin per il leader del Mondiale

(Di venerdì 14 aprile 2023) Unend inper. Il romagnolo del Mooney VR46 Racing Team,del2023 di, ha fatto fatica a ingranare lungo i saliscendi del tracciato di(Stati Uniti), sede del terzo round del campionato. “Bez“si è molto concentrato sul lavoro di messa a punto della sua Ducati GP22 perché, contrariamente al suo compagno di squadra Luca Marini (4° nella classifica combinata), non è riuscito a trovare la prestazione necessaria per rientrare nel novero della top-10. Alla fine della fiera, un undicesimo posto a 0.700 dal crono dello spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), velocissimo sulla pista texana, frutto molto probabilmente della scivolata delle P1, che ha rallentato il set-up sulla moto. In particolare, nel t-3 i ...

Fuori momentaneamente dalla top - 10 il leader della classifica iridataBezzecchi , 13esimo e ... Il programma Latorna in pista alle 22 di questa sera per le PL2, le quali determineranno i ...... che hanno incassato circa un secondo da Marini, mentreBezzecchi non è riuscito a sfruttare ...classifica c'è il 13° tempo davanti ad Alex Rins (unico in pista ad aver vinto ad Austin in...Ad Austin si parla italiano, almeno secondo i siti di scommesse . Nella classe regina del Motomondiale, la, sarà duello tra Francesco Bagnaia eBezzecchi: i due piloti Ducati, seppur di due team diversi, sono i favoriti per il trionfo in Texas. Per i rivali quote altissime, in caso di trionfo, ...

MotoGP, GP Austin. Marco Bezzecchi: prima il salvataggio, poi la caduta. VIDEO Sky Sport

Luca Marini è il pilota più veloce in pista nella prima sessione di prove libere del Gp delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale MotoGp. Alle spalle del pilota ... solo tredicesimo Marco ...Marco Bezzecchi ha chiuso le prime due sessioni di prove centrando l’undicesima posizione combinata ad Austin, sede del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto GP. Il ...