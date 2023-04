MotoGP | Luca Marini svetta nella P1 ad Austin Bagnaia 7° | Bezzecchi fuori dalla top-10

(Di venerdì 14 aprile 2023)ha firmato il miglior tempo nelle prove 1 del GP delle Americhe 2023, terza tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di. Il fratello minore di Valentino Rossi ha fatto la differenza in sella alla sua Ducati clienti, siglando un perentorio 2:03.250 in chiusura della sessione in Texas e mostrandosi subito in ottima forma. L’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha inflitto 150 millesimi di distacco al francese Fabio Quartararo, vice campione del mondo che ha battuto un colpo in sella alla sua Yamaha e ha spezzato l’egemonia della Scuderia di Borgo Panigale. Al terzo e al quarto posto, infatti, si sono piazzati il francese Johann Zarco (Prima Pramac Racing, a 0.278) e lo spagnolo Alex Marquez (Gresini Racing, a 0.301) con altre due Ducati clienti. Per trovare la prima ...

Per quanto concerne gli altri italiani,Marini si trova a 17.00 su Sisal, con Goldbet e ...Austin, I RIVALI Piloti italiani favoriti in Texas quindi, ma di sicuro gli avversari stranieri ...

Luca Marini davanti a tutti nella classifica dei tempi del primo turno di prove del GP Of The Americas. L'italiano ha fissato la miglior performance della mattinata texana in due ninuti, tre secondi e ...Terzo appuntamento del Mondiale di MotoGp ad Austin. Non c'è Marquez sul suo circuito preferito (è ancora convalescente dall'infortunio di Portimao così come Enea Bastianini), nelle prime prove libere ...