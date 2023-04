MotoGP | inizia il weekend di Austin | tra assenze pesanti e una Ducati che vuole continuare a dominare

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023) Si alza il sipario ufficialmente sul fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2023. Sullo splendido tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, ci attende una tappa di grande importanza per la stagione, su uno dei circuiti più impegnativi e variegati della stagione, che inizierà a dirci qualcosa di più preciso sui valori in campo e sulla classifica generale. La prima sessione di prove libere da 45 minuti prenderà il via alle ore 17.45 italiane (le ore 10.45 texane) mentre la seconda da sessanta minuti scatterà alle ore 22.00 italiane e andrà a definire la top10 che domani andrà a evitare la Q1 nelle qualifiche. Come previsto dal nuovo format della classe regina, quindi, il venerdì sarà subito fondamentale e indicativo, con i piloti che in poco tempo dovranno trovare il giusto set-up sulle rispettive moto e, nel ...