MotoGP, GP Americhe 2023: orario d'inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 14 aprile 2023) Scatta ufficialmente l'attesissimo weekend del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2023. Si entra in azione sul COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, con le tre categorie che scendono in pista per le prime due sessioni di prove libere che, nel caso della MotoGP, definiranno già la top10 che domani eviterà la Q1. Il venerdì sulla pista texana vedrà la MotoGP scendere in pista alle ore 17.45 italiane (le ore 10.45 nel Texas) con il turno da 45 minuti, mentre la P2 da sessanta minuti prenderà il via alle ore 22.00 italiane. come arriviamo a questo evento per quanto riguarda le varie classifiche? La MotoGP veder Marco Bezzecchi al comando della graduatoria generale con 50 punti contro i 41 di Francesco Bagnaia (+9 ...

