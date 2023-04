MotoGP, buon avvio di Bagnaia ad Austin. Bezzecchi e Marini: il mondo alla rovescia rispetto all’Argentina (Di venerdì 14 aprile 2023) La prima giornata di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2023 si è conclusa per la MotoGP ad Austin con una buona prova di forza Ducati e con alcune indicazioni interessanti in vista del prosieguo del weekend texano. Quattro Desmosedici nelle prime cinque posizioni al termine del venerdì rappresentano sicuramente un ottimo risultato per la casa di Borgo Panigale, anche se non manca qualche nota dolente. Balza all’occhio infatti l’esclusione dalla top10 di Marco Bezzecchi, vincitore dell’ultima gara in Argentina e leader del Mondiale. Il Bez ha chiuso undicesimo nella P2 per una manciata di centesimi e dovrà quindi passare dal Q1 in qualifica, con il rischio (se non dovesse superare il taglio) di dover rimontare da centro gruppo sia nella Sprint che nella corsa della domenica. Dall’altro lato ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) La prima giornata di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2023 si è conclusa per laadcon unaa prova di forza Ducati e con alcune indicazioni interessanti in vista del prosieguo del weekend texano. Quattro Desmosedici nelle prime cinque posizioni al termine del venerdì rappresentano sicuramente un ottimo risultato per la casa di Borgo Panigale, anche se non manca qualche nota dolente. Balza all’occhio infatti l’esclusione dtop10 di Marco, vincitore dell’ultima gara in Argentina e leader del Mondiale. Il Bez ha chiuso undicesimo nella P2 per una manciata di centesimi e dovrà quindi passare dal Q1 in qualifica, con il rischio (se non dovesse superare il taglio) di dover rimontare da centro gruppo sia nella Sprint che nella corsa della domenica. Dall’altro lato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaImondi : RT @TIM_Official: Oggi #MotoGP #Germania, ieri... festa #Ducati! RT@ducachef: 'Buon Compleanno Ing. Dall'Igna! @DucatiMotor' #TIMDucati htt… - sportface2016 : #MotoGP Così Alex #Marquez alla vigilia dell'#AmericasGP: 'Stiamo facendo passi avanti, ma sull'asciutto le #Ducati… - sportface2016 : #MotoGp, #Zarco: 'Stiamo cercando di trovare un buon feeling' - FranckyHawk29 : Sempre più convinto che tra Assen ed Silverstone il buon Marc Marquez darà il via ad un terremoto senza precedenti in casa Honda. #MotoGP - fosforilazione : comunque buona pasqua amiki e/o buon settimanale dalla prima vittoria di marco bezzecchi in motogp, come volete ?? -