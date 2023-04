Motocross MXGP | GP Trentino 2023 | orari Pietramurata | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023) Siamo pronti per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del, quarto appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di(Trento) andrà in scena una delle tappe classiche del calendario, con un weekend che si annuncia quanto mai importante per il momento e, soprattutto, per la classifica generale. Siamo reduci dalla tappa elvetica che ha nuovamente modificato la graduatoria. NellaJorge Prado ha portato il suo bottino complessivo a 155 punti portando a +21 il suo margine su Jeffrey Herlings, mentre al terzo posto è arrembante Maxime Renaux con 131, appena 2 lunghezze sopra Romain Febvre. Nella MX2, invece, al vertice rimane Jago Geerts con 159 punti contro i 139 di Thibault Benistant ed i 136 di Kay de Wolf, quarto Andrea Adamo con 131. La copertura ...