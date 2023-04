(Di venerdì 14 aprile 2023)fa segnare il(2:16.306) nella seconda sessione di prove libere del GP delle Americhe. Il giapponese si conferma in grandissimo spolvero sul giro secco e dovrà crescere ulteriormente sul passo gara domenica, ma anche oggi ha sfruttato alla grande il gioco delle scie, assicurandosi già un posto in Q2. Nella prima mezz’ora c’è tanta staticità in pista, ci sono pochissimiamenti e specie le posizioni di vertice rimangono congelate. La situazione si sblocca negli ultimi cinque/sei minuti con il time attack e diversi caschi rossi piazzati dai protagonisti della terza classe. Anche Jaume Masià sia ulteriormente e si conferma in seconda posizione a 176 millesimi da, terzo Ivan Ortolà adecimi e mezzo, ...

Moto3, Ayumu Sasaki miglior tempo ad Austin nelle P2, quattro italiani in top 14 OA Sport

Ayumu Sasaki fa segnare il miglior tempo (2:16.306) nella seconda sessione di prove libere del GP delle Americhe. Il giapponese si conferma in grandissimo spolvero sul giro secco e dovrà crescere ...