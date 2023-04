Moto2, risultati e classifica prove libere 1 GP Americhe Austin 2023: Dixon miglior tempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Jake Dixon ottiene il miglior tempo al termine delle prove libere 1 di Moto2 al GP delle Americhe 2023 ad Austin: ecco di seguito i risultati e la classifica di questa sessione di FP1 che si è tenuta nel pomeriggio italiano. Il pilota britannico, 27 anni, è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere con il tempo fermato in 2.10.516, alle sue spalle troviamo Chantra, Salac, Acosta e Lopez. Nono Tony Arbolino, è il migliore degli italiani. Di seguito ecco i risultati con la top-10 di oggi, a breve scatteranno le prime libere di MotoGP. risultati FP1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Jakeottiene ilal termine delle1 dial GP dellead: ecco di seguito ie ladi questa sessione di FP1 che si è tenuta nel pomeriggio italiano. Il pilota britannico, 27 anni, è il più veloce al termine della prima sessione dicon ilfermato in 2.10.516, alle sue spalle troviamo Chantra, Salac, Acosta e Lopez. Nono Tony Arbolino, è ile degli italiani. Di seguito ecco icon la top-10 di oggi, a breve scatteranno le primedi MotoGP.FP1 ...

