Moto2 | Jake Dixon segna il miglior tempo nella P1 Nono Arbolino

...la gara dellanel GP di Argentina. Grazie a questo successo il pilota lombardo sale in testa alla classifica del mondiale. Secondo posto allo spagnolo Alonso Lopez, terzo il britannico...Tony Arbolino vince il Gp d'Argentina nella classee vola in testa alla classifica mondiale. Il pilota milanese della Kalex precede lo spagnolo della Speed Up Alonso Lopez e il britannicoDixon, suo compagno di marca. La gara è stata ...... Tony Arbolino, 22 anni, pilota di Marc Vds Racing, in sella a una Kalex vince il gp argentino disuperando lo spagnolo Antonio Lopez e l'ingleseDixon. Il milanese, un altro talento ...

Moto2 Austin, Prove 1: Jake Dixon in testa, Arbolino 9° Corse di Moto

Moto2 Gp Americhe Austin Prove Libere 1 – Jake Dixon è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe classe Moto2, terza gara del Motomondiale 2023, in ...Jake Dixon comanda il primo turno Moto2 ad Austin, Tony Arbolino tiene la top ten. Tempi e cronaca delle Prove 1. La notizia di giornata è che Alex Escrig deve rimandare ancora il debutto da pilota ...