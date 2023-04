Moto 3 | Moreira il più veloce nella P1 al GP delle Americhe 2023 | Nepa e Fenati attualmente in top 14

(Di venerdì 14 aprile 2023) Diogoè risultato il piùP1, prima prova valida per il GP, terza tappa delmondiale di3 in scena questo weekend presso il COTA di Austin, in Texas (Stati Uniti). Il pilota brasiliano, in sella alla MT Helmets-MSI, ha registrato il tempo di 2:16.908, procurandosi un vantaggio di +0272 rispetto a Jaume Masia (Leopard Racing), piazzatosi al secondo posto davanti al nipponico Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), terzo con +0282. Sono invece soltanto due gli italiani che al momento hanno centrato la top 14. Stiamo parlando di Stefano(Angeluss MTA Team) , decimo con un tempo di 2:18:127, e di Romano(Rivacold Snipers Team) , undicesimo con ...

Negli ultimi esaltanti giri ci si gioca la seconda piazza, che alla fine va al portoghese Diogo, bravo a rintuzzare gli attacchi di un incontenibile Andrea Migno, senza un team e chiamato ...Tatsuki Suzuki ha vinto la gara della Moto3 nel GP dell'Argentina. Il giapponese del team Leopard Racing Honda ha preceduto un terzetto di KTM: quelle del brasiliano Diogo, dell'italiano Andrea Migno e dello spagnolo Daniel Holgado. Sesto si è piazzato Stefano Nepa, anche lui su KTM. E' durante l'ultimo giro Riccardo Rossi, mentre si stava giocando il podio. . 2 ...PILOTAPUNTI 1 Daniel Holgado KTM 38 2 DiogoKTM 36 3 Tatsuki Suzuki Honda 27 4 David Munoz KTM 20 5 Stefano Nepa KTM 19 6 Andrea Migno KTM 16 7 Xavier Artigas CFMoto 16 8 Kaito Toba ...

Diogo Moreira garantiu o melhor tempo da primeira sessão de treinos livres da Moto3 no Circuito das Américas, em Austin. O piloto brasileiro da MSI realizou 12 voltas no traçado, sendo a mais rápida ...