Morte Ituma: minuto di silenzio su tutti i campi, rinviata Chieri-Novara (Di venerdì 14 aprile 2023) A seguito della Morte della giocatrice di Novara Ituma, nelle partite del weekend, oltre al minuto di silenzio previsto dalla FIPAV, si scenderà in campo con il lutto al braccio. In tutti i palazzetti verrà dedicato un momento a Julia, con una foto proiettata sui maxischermi mentre sui led passerà una scritta in suo ricordo. Lo speaker ricorderà Julia e non verrà diffusa musica negli impianti in questo turno dei campionati di Serie A1 e A2. Questa la decisione del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile il quale, dopo aver raccolto il parere delle Istituzioni sportive nazionali, delle squadre impegnate nella fase dei playoff, sentite e condivisa la decisione con le Società Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) A seguito delladella giocatrice di, nelle partite del weekend, oltre aldiprevisto dalla FIPAV, si scenderà in campo con il lutto al braccio. Ini palazzetti verrà dedicato un momento a Julia, con una foto proiettata sui maxischermi mentre sui led passerà una scritta in suo ricordo. Lo speaker ricorderà Julia e non verrà diffusa musica negli impianti in questo turno deionati di Serie A1 e A2. Questa la decisione del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile il quale, dopo aver raccolto il parere delle Istituzioni sportive nazionali, delle squadre impegnate nella fase dei playoff, sentite e condivisa la decisione con le Società Igor Gorgonzolae Reale Mutua Fenera ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneCosimi : Perché il video di #JuliaItuma che vaga nell'hotel non andava pubblicato - - fanpage : I media turchi stanno coprendo massicciamente la notizia della tragica morte della giovane pallavolista italiana… - repubblica : Morte di Julia Ituma, la madre nella stanza dell'hotel di Istanbul: 'Era così forte, non posso credere al suicidio'… - rep_torino : Morte Julia Ituma, il Novara non si allena: 'Siamo sotto shock'. Rinviata la partita contro Chieri [a cura della re… - ninda1952 : RT @RaiNews: La morte di Julia Ituma, oggi l'autopsia sul corpo dell'atleta azzurra -