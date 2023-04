Morte Ituma | media turchi | per la polizia è suicidio | “Addio” su chat di squadra

(Di venerdì 14 aprile 2023) Icitano fonti dellalocale per ricostruire la drammatica vicenda di Julia, la pallavolista di diciotto anni della Igor Gorgonzola Novara che è finita giù da una finestra di un albergo di Istanbul dove alloggiava con lain seguito alla sfida di Champions League e che è tragicamente morta. Secondo la stampa dellaa, che rivela le ultime informazioni provenienti dalla procura, il caso sarebbe stato valutato come certamente. Viene inoltre rivelato che la giocatrice avrebbe scritto “” nelladisu WhatsApp prima del terribile avvenimento nella notte. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La polizia di Istanbul ha posto sotto sequestro il telefono cellulare di Julia Ituma, la pallavolista italiana di N… - repubblica : Morte di Julia Ituma, la madre nella stanza dell'hotel di Istanbul: 'Era così forte, non posso credere al suicidio'… - repubblica : Morte di Julia Ituma, sul volo da Istanbul il silenzio delle compagne [di Fabrizio Turco] - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Oggi l'autopsia sul corpo della pallavolista Ituma - sportface2016 : Dramma Julia #Ituma, i media turchi: la polizia ha valutato il caso come suicidio, la giocatrice avrebbe scritto 'A… -

era nata a Milano nel 2004, da genitori di origine nigeriana : giocava nel ruolo di opposto, era scesa in campo ieri sera nella partita persa 3 - 0 da Novara contro l'Eczacibasi Istanbul. La ...Per ladi Julia, giovanissima pallavolista italiana precipitata dal sesto piano dell'hotel di Istanbul nel quale si trovava in ritiro con la Igor Novara, oggi si terrà l'autopsia. Nella serata di ...I messaggi di cordoglio Sono tanti i messaggi di cordoglio per. Uno tra tutti quello di Stella Nervini, ex compagna di squadra. ' Chi ti conosce davvero sa che anima fragile tu fossi, quanto ...

Morte Ituma, l’ex compagna Nervini: “Spero che tu possa trovare la pace che qua non hai trovato” La Gazzetta dello Sport

E Julia": queste le parole di Elizabeth, la mamma di Julia Ituma, prima di partire per la Turchia dove la figlia qualche ora prima era morta. Le due si erano parlate al telefono la sera stessa dopo la ...Ieri mattina presto, nel cortile di un hotel di Istanbul, è stato trovato il corpo senza vita di Julia Ituma. La giovane pallavolista italiana ... Il tragico annuncio della morte di Craig Breen ...