Morte Ituma | l’Igor Novara Volley | “Julia non ha mai scritto alla squadra”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - SimoneCosimi : Perché il video di #JuliaItuma che vaga nell'hotel non andava pubblicato - - fanpage : I media turchi stanno coprendo massicciamente la notizia della tragica morte della giovane pallavolista italiana… - fraversion : RT @LiaCapizzi: Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e ne convi… - Moixus1970 : RT @LiaCapizzi: Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e ne convi… -

La notizia delladi Juliaha avuto questo effetto, in quello che sembrava un normale giovedì di aprile, dopo una partita di Champions. È entrata in maniera dirompente, lacerante per tutto ...La sera prima della sua, Juliaaveva parlato al telefono con un ragazzo di Novara, secondo quanto emerso dal registro delle chiamate del suo telefono. Si tratterebbe di un compagno di scuola, conosciuto al liceo ...Forse domani il ritorno della salma Potrebbe rientrare già domani in Italia la salma di. Lo confermano all'Agi fonti della società sportiva novarese. Come annunciato, questa mattina è stata ...

Morte Ituma, i giornali turchi rivelano: Julia ha scritto "addio" nella chat di squadra - Sportmediaset Sport Mediaset

Che cosa dicono quei secondi lunghissimi, prima di una fine fulminea Fotogrammi di strazio e disperazione, silenzio e tumulto di pensieri, una vita precipitata dal sesto piano di un albergo, di una ...La tragica morte di Julia Ituma ha sconvolto lo spogliatoio della Igor Volley Novara gettando nello sconforto giocatrici e staff tecnico. E tra i tanti ricordi e messaggi per la 18enne scomparsa a ...