Morte Ituma, giocatrici e dirigenti del Novara sotto choc: stop agli allenamenti (Di venerdì 14 aprile 2023) La tragica Morte di Julia Ituma ha sconvolto l'intero ambiente del Novara Volley e ha ovviamente fatto passare in secondo piano lo sport. Non sono infatti previsti allenamenti a breve e non è stato stilato un programma in vista dei prossimi giorni. "Siamo sotto choc" rispondono in coro giocatrici e dirigenti, contattati dell'Ansa al ritorno da Istanbul. In un momento così difficile, la squadra è più unita che mai e soprattutto si stringe intorno a Lucia Varela, compagna di stanza di Ituma. La ragazza è ovviamente la più scossa di tutte e deve anche fare i conti con chi la accusa sui social del fato che è impossibile che non si sia accorta di nulla. Inutile dire che la società le ha garantito la protezione più totale.

