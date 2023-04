Morte Andrea Papi, Tar sospende ordinanza abbattimento Jj4. Accolto ricorso della Lav (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4, che la settimana scorsa nei boschi sopra il paese di Caldes ha ferito a Morte Andrea Papi, appassionato di corsa e di montagna. Lo apprende l'Agi da fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato Linzola, il Tar ha Accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega e ha sospeso l'ordinanza fino all'11 maggio. Nei confronti dell'orsa Jj4 il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dopo l'aggressione mortale nei confronti del runner trentino. Lav Italia nei giorni scorsi aveva inviato sia al presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar di Trento ha sospeso l'didell'orsa Jj4, che la settimana scorsa nei boschi sopra il paese di Caldes ha ferito a, appassionato di corsa e di montagna. Lo apprende l'Agi da fonti legaliLega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato Linzola, il Tar hale motivazioni formulate dalla stessa Lega e ha sospeso l'fino all'11 maggio. Nei confronti dell'orsa Jj4 il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura eddopo l'aggressione mortale nei confronti del runner trentino. Lav Italia nei giorni scorsi aveva inviato sia al presidenteProvincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ...

